Понедельник, 25 Августа 2025 18:01

АрмИнфо. Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" Серобу Гаспаряну по делу о подготовке к захвату власти была изменена на домашний арест. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Рома Ерицян.

"Ходатайство адвоката Кочубаева было удовлетворено. Решение судьи Гагика Арутюняна можно считать образцовым проявлением правосудия", - написал адвокат.

Ранее адвокаты Гаспаряна сигнализировали об ухудшении его здоровья. Они отмечали, что оно не совместимо с нынешней мерой пресечения. Гаспарян был задержан по делу "о подготовке захвата власти в Армении".

Напомним, что Следственный комитет Армении 18 сентября 2024 года сообщил об аресте троих из семерых подозреваемых в попытке организации захвата власти в Армении. Следствие утверждает, что в течение 2024 года для подготовки захвата власти, подозреваемые завербовали за 220 тысяч рублей в месяц граждан Армении и Арцаха. Вербовка проходила под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России и овладения навыками использования новых видов тяжелого оружия, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению. Арестованный 18 сентября по делу о подготовке захвата власти Гаспарян не признает вину.