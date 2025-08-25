Понедельник, 25 Августа 2025 17:59

АрмИнфо. В армянском общественном дискурсе присутствует эпическое предложение о том, как можно доверять Азербайджану. Проблема в этом, заявил премьер Никол Пашинян на открытии ежегодного рабочего совещания руководителей дипломатических представительств Армении в зарубежных государствах.

<Задача - выстраивать доверие по крупицам. Скажу больше - если Армения и Азербайджан взаимно доверяли друг другу, отпала бы всякая необходимость в подписании какого-либо документа>, - сказал он.

В связи с этим, дипломатия - это создание хотя бы малейшего уровня доверия между странами в атмосфере его полного отсутствия.