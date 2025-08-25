Понедельник, 25 Августа 2025 17:57

АрмИнфо. 25 августа 2025 года в здании МИД Туркменистана состоялась церемония подписания Соглашения о технико-экономическом сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики, который призван содействовать расширению взаимодействия в сфере экономического, научно-технического и инфраструктурного сотрудничества между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой.

Документ был подписан Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шумином.

Подписанный документ нацелен на обмен накопленным позитивным опытом, обсуждение вопросов практического внедрения передовых инновационных решений в ведущих отраслях экономики, а также на активизацию партнёрства в данном направлении между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой.