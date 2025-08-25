Понедельник, 25 Августа 2025 17:45

АрмИнфо. Итак, в июле в рамках инициативы «Сила одного драма» было собрано 5 042 314 драмов, и вся сумма была направлена на организацию эколагеря «Зарк». Каждое лето «Зарк» объединяет подростков 10–17 лет, вынужденных покинуть Арцах и проживающих в разных регионах Армении. В лагере ребята развивают лидерские качества, участвуют в познавательных семинарах, приобретают важные жизненные навыки, а также закаляются физически и духовно.

А собранные в августе средства в рамках инициативы «Сила одного драма» будут направлены общественной организации «Мост надежды», которая уже почти три десятилетия защищает права людей с ограниченными возможностями и содействует их социальной интеграции.

В Тавуше центры организации стали настоящей опорой для местных сообществ: они обеспечивают детям регулярную реабилитационную поддержку, расширяют возможности родителей и помогают формировать более инклюзивную и заботливую среду.

Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности Idram-а и IDBank-а, отмечает: «Мы всегда с особой ответственностью поддерживаем организации, которые вносят реальные изменения в жизнь общества. Программы, реализуемые ОО «Мост надежды», имеют исключительное значение, особенно в сфере социальной инклюзивности и поддержки уязвимых групп. Я всегда подчеркиваю, что в основе стратегии социальной ответственности наших компаний стоит человек — со своими потребностями, мечтами и возможностями. И тот факт, что деятельность «Моста надежды» в этом плане является образцовой и выдающейся, подтверждается более чем тридцатилетним опытом работы организации»․

Сусанна Тадевосян, руководитель общественной организации «Мост надежды», отмечает:

«Для нас большая честь, что в этом месяце средства инициативы «Сила одного драмa» будут направлены на нашу реабилитационную программу в Тавуше. Эти инвестиции важны для сотен детей и их семей. Сотрудничество с Idram и IDBank — это не только финансовая поддержка, но и вера в то, что каждый ребёнок может развиваться и быть полноценным участником жизни общества».

Чтобы присоединиться к добрым делам «Силы одного драма», многого не требуется. Просто совершайте все Ваши платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ IDBanking.am, banking.idram.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании пожертвуют один драм на реализацию важных программ и инициатив.