АрмИнфо.Весь Узбекистан на футбольной волне: 23 августа состоится финал Суперкубка Саудовской Аравии 2025, где сойдутся Аль-Наср и Аль-Ахли. Место действия — Гонконг, стадион «Со-Кон-По», стартовый свисток — в 17:00 по Ташкенту.

Что за турнир и почему его так ждут

Суперкубок Саудовской Аравии — это четырёхкомандный мини-турнир, где встречаются лучшие клубы по итогам сезона. В этот раз матчи проходят с 19 по 23 августа в Гонконге — решение, которое создало международный масштаб.

Изначально участие планировали Аль-Иттихад, Аль-Хилал, Аль-Кадисия и Аль-Наср. Но после того как Аль-Хилал снялся, его место занял Аль-Ахли. Турнир получил неожиданный поворот ещё до старта.

Полуфиналы: что было и как это повлияло на финал

Матч Аль-Иттихад — Аль-Наср стал одним из самых обсуждаемых событий турнира. Аль-Иттихад считался фаворитом — двойной чемпион прошлого сезона (лига и Кубок). Но именно Аль-Наср оказался сильнее в ключевые моменты.

Вторая пара Аль-Ахли — Аль-Кадисия дала зрелище ничуть не хуже. Аль-Кадисия, хоть и новичок турнира, показал характер. Но Аль-Ахли воспользовался опытом и хладнокровием, удержав преимущество.

Таким образом, в финале Суперкубка 2025 играют Аль-Наср и Аль-Ахли — два клуба с разными стилями, но одинаковым уровнем амбиций!

Кто возьмет трофей:

В прошлом сезоне команды играли дважды: первая встреча завершилась ничьей 1:1, а во второй Аль-Наср победил 3:2.

Аль-Наср — бронзовый призёр лиги, с яркой атакой и высокой реализацией.

Аль-Ахли — пятый в Про-Лиге, уверенно прошёл полуфинал и играет более организованно в обороне.

Ключевые игроки Франк Кессье — лучший бомбардир турнира на данный момент, и Криштиану Роналду в составе Аль-Насра, который по-прежнему может переломить любую игру.

Что можно ожидать от финала?

Матч обещает быть результативным. Обе команды показывают высокую реализацию и мощную игру в атаке, при этом допускают ошибки в защите. Потенциально — это сценарий на обе забьют, с возможным выходом за тотал 2.5. Индивидуальные тоталы и сценарии с голами во втором тайме — тоже в зоне внимания аналитиков.

С учетом уровня игроков, мотивации и формы, многие аналитики называют Аль-Наср фаворитом. Но Аль-Ахли уже не раз в этом турнире показал, что умеет удивлять.

Финал Суперкубка Саудовской Аравии — это не просто матч. Это главное событие августа для болельщиков в Узбекистане.