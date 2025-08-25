Понедельник, 25 Августа 2025 17:04

АрмИнфо. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поддержал формат диалога в рамках консультативной региональной платформы "3+3" с участием Ирана и России как наиболее эффективный механизм решения проблем в Кавказском регионе.

Согласно информации на официальном сайте администрации президента Ирана, кроме того, он упомянул о своем недавнем визите в Армению, где премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил его в том, что обеспокоенности Ирана полностью учтены в обсуждениях и соглашениях страны с Азербайджаном и США.

Как передает Mehr, собеседники обсудили иранскую ядерную программу и недавнюю встреча Путина с президентом США на Аляске.

Путин изложил ключевые моменты и итоги своих недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, отметив, что были достигнуты позитивные результаты, которые могут привести к урегулированию продолжающегося конфликта на Украине.

Пезешкиан выразил надежду, что эти договоренности будут способствовать скорейшему урегулированию украинского кризиса.

Президент Ирана также взял на себя обязательство лично контролировать ускоренное строительство железной дороги Решт-Астара, которая играет ключевую роль в соединении Персидского залива с Россией и Центральной Азией через Международный транспортный коридор(МТК) "Север-Юг", а также другие двусторонние соглашения между Ираном и Россией.

Пезешкиан признал важность региональных и международных организаций, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, в качестве платформ для укрепления сотрудничества с государствами- членами, в частности с Россией и Китаем, в противодействии односторонним действиям.

В свою очередь Путин охарактеризовал отношения между Москвой и Тегераном как конструктивные и стабильно улучшающиеся, подчеркнув рост товарооборота между двумя странами на 11% в первой половине текущего года.

Он также упомянул о прогрессе в реализации совместных проектов, включая строительство важной железной дороги Решт-Астара и удовлетворительный прогресс в сотрудничестве по Бушерской АЭС, отметив, что также ведется поставка нового топлива для этой электростанции.

Путин подтвердил решительную поддержку Россией права Ирана на обогащение урана, назвав это ключевым и важнейшим аспектом их партнерства.