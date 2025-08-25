Понедельник, 25 Августа 2025 16:03

АрмИнфо. Авторитарные правители любят притворяться демократическими, как, например, премьер-министр РА Никол Пашинян, который строит современный авторитаризм. Об этом 25 августа в беседе с журналистами заявил заместитель председателя Республиканской партии Армен Ашотян.

По его словам, этот режим не людоедский, но человеконенавистнический. "Возможно, они ещё никого не съели заживо, никого не убили но то, что построил Пашинян, - это обман и введение людей в заблуждение. Этот авторитаризм в своей деятельности направлен на решение всего одной задачи - воспроизводство собственной власти. Пашинян талантлив в своей лжи и в безнравственности, он - злой гений. Недооценивать его нельзя, я сожалею, что для оппозиции после 2018 года этот случай не стал уроком. По ряду вопросов, в которых, казалось, он бессилен, на следующий день он докажет обратное. Примером тому может послужить обращенние Пашиняна к народу по поводу Декларации о независимости, выступление которого является свидетельством модели безродства", - отметил Ашотян, указав не необходимость конституционной скорой смены власти.

Он добавил, что архиепископ Микаэл Аджапахян, суд над которым продолжится сегодня, несмотря на наличие ряда разногласий с ним, является именем не только в духовной, но и в общественно­политической жизни страны. "Надеюсь, он продолжит оставаться активным, и если меня не смогли заставить в УИУ молчать, то уверен, что и архипископов и других также не смогут заставить сделать это", -подчеркнул Ашотян.