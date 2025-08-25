Понедельник, 25 Августа 2025 16:02

АрмИнфо. Мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и Музей-институт Геноцида армян будут открыты для посетителей и во время ремонтных работ. Об этом говорится в распространенном заявлении Музея-института Геноцида армян.

В источнике напомнили, что уже около двух месяцев продолжается второй этап капитального ремонта Музея-института Геноцида армян. Работы включают восстановление наклонных плит Храма Вечности и ремонт крыши административного корпуса.

Ожидается, что в результате реконструкции будет решена многолетняя проблема водоотвода, которая привела к разрушению каменной облицовки плит и создавала риск их обрушения.

Архитектурной группой по капитальной реконструкции руководит заслуженный архитектор Армении Сашур Калашян - один из соавторов проекта Мемориального комплекса и Музея-института Геноцида армян.

Согласно сообщению, в рамках первого этапа реконструкции в прошлом году были проведены работы по модернизации системы орошения зелёных зон, прилегающих к Мемориальному комплексу. В частности, в Аллее елей была внедрена капельная система полива.