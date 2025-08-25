Понедельник, 25 Августа 2025 16:00

АрмИнфо. Нет никаких оснований или обоснований для неприменения альтернативных мер пресечения в отношении Вардана Арутюняна, а также каких-либо данных о том, почему вообще следовало применять заключение под стражу. Об этом говорится в заявлении адвокатской группа бывшего председателя Комитета по государственным доходам Вардана Арутюняна.

Адвокаты напомнили, что с 8 августа 2025 года ранее не судимый Вардан Арутюнян содержится под стражей. В короткие сроки в Апелляционный суд была подана жалоба на решение в особом порядке с четкими обоснованиями и обоснованиями. Дело было завизировано судье Карену Амиряну.

<В жалобе адвокаты обосновали, что содержание Вардана Арутюняна под стражей лишено правовых и фактических оснований. Все обстоятельства, положенные в основу обвинения, уже были предварительно проверены, и расследование было завершено закрытием дела>, - отметила сторона защиты.

Как замечают они, беспрецедентность данного уголовного процесса заключается в том, что правоохранительные органы фактически пытаются <реанимировать> дело, основываясь на материалах уже закрытого производства, без каких-либо данных, имеющих отношение к данной персоне.

<Вынесенное судом решение не содержит фактического обоснования, отсутствуют и не могут быть какие-либо реальные данные о риске воспрепятствования Варданом Арутюняном расследованию>, - подчеркивают юристы.

Апелляционный суд рассматривает апелляцию в письменном порядке, и дата оглашения судебного акта назначена на 1 сентября 2025 года. Юристы ожидают, что Антикоррупционный апелляционный суд устранит очевидные нарушения, восстановив право Вардана Арутюняна на личную свободу.

Напомним, что 25 мая 2018 года Служба национальной безопасности Армении заявила, что в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, раскрыла преступную схему. Согласно СНБ РА, действующая в Армении крупная компания "Норфолк Консалтинг", таможенный декларант, осуществляющий таможенные услуги, злонамеренно, уклонялась от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Компания не выплатила в государственный бюджет порядка $7 млн. По данному факту следственным отделом СНБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 ("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") и части 2 статьи 308 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия") УК РА. Компанию "Норфолк Консалтинг" тогда связывали с бывшим премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. В июле того же года сообщалось, что ООО "Норфолк Консалтинг" по положению на 17 июля выплатила в государственный бюджет 721,4 млн драмов из общей суммы в $7 млн.