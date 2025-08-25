Понедельник, 25 Августа 2025 14:24

АрмИнфо. Президент Палаты адвокатов Армении Симон Бабаян снова баллотируется на эту должность.

Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

"Уважаемые коллеги! Сообщаю вам, что дал согласие баллотироваться на пост президента Палаты адвокатов Республики Армения на предстоящих (13 сентября 2025 года) выборах. Я принял решение, учитывая мнение своей команды и коллег, а также результаты реализованных за последние годы программ, в том числе необходимость обеспечения их преемственности. За последние четыре года Институт адвокатуры Армении пережил множество испытаний, и, как и прежде, сегодня наш институт сталкивается с серьезными проблемами. Среди них, в частности, попытки посягательства на независимость адвокатов, нарушения их прав, непропорциональное налоговое бремя, чрезмерная государственная опека, недостаточная социальная поддержка и региональная изоляция. Эти проблемы существуют и сегодня и требуют одновременного решения. Очевидно, что институт адвокатуры также вынужден противостоять внешнему давлению. Адвокатура играет ключевую роль в системе правосудия, поскольку именно через этот институт обеспечивается защита нарушенных прав личности. Адвокатура Республики Армения объединила более трёх тысяч адвокатов вокруг одной идеи - защиты прав личности. Следует учитывать, что современная защита прав человека может быть обеспечена исключительно благодаря независимым, законопослушным и профессиональным адвокатам, находящимся в динамике развития и пользующимся уважением общества. Поэтому, как визионер института адвокатуры, я считаю необходимым двигаться вперёд, продолжать развиваться, сохраняя достигнутые нами вместе успехи", - говорится в сообщении Симона Бабаяна.