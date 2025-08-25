Понедельник, 25 Августа 2025 14:19

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на собрании послов в Капане отметил важность установленного мира для Армении и региона в контексте парафирования мирного соглашения между Ереваном и Баку 8 августа в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в этом ключе Мирзоян представил видение внешней политики Республики в условиях этой новой реальности, рассказал об открывшихся новых возможностях и работе, которую необходимо проделать для их реализации.

Министр подчеркнул, что последовательная реализация повестки мира в регионе и обеспечение стабильной, безопасной и благополучной среды для граждан Республики Армения являются первостепенными задачами армянского правительства, включая дипломатическую службу.

Мирзоян коснулся возможностей, предоставляемых разблокированием региональных коммуникаций, усилий, направленных на обеспечение эффективного участия Армении в расширяющейся сети международных каналов, и предстоящей работы по реализации трёхсторонней декларации, подписанной в Вашингтоне с этой целью.

Отмечая достигнутые успехи, стороны обменялись мнениями о текущей работе по различным направлениям, включая дальнейшее развитие стратегического партнерства.