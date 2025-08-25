Понедельник, 25 Августа 2025 13:54

АрмИнфо. Все беды, которые приключились с нами в течение всей нашей истории, произошли из-за того, что мы так и не смогли двигаться в такт с международными развитиями. Оценкой поделился премьер Никол Пашинян на открытии ежегодного рабочего совещания руководителей дипломатических представительств Армении в зарубежных государствах.

<То, что произошло в Вашингтоне, означает, что наша политика стала созвучна определенным международным процессам. Это наша единственная на протяжении нескольких столетий реальная возможность сделать это> - сказал он.

По его словам, величайшая проблема армянского народа состояла в том, что теории, которыми руководствовалась Армения, обычно формировалась элитами и преподносилась общественности. <Сейчас мы живем во времена, когда происходит обратное - теории формируются в сознании народа и реализуются. В этом смысле очень важно сохранить органичность всего процесса>, - заключил Пашинян.