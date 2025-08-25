Понедельник, 25 Августа 2025 11:14

АрмИнфо. Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе. На этот раз вражеская сторона сравняла с землей памятник герою Арцаха Ашоту Гуляну (Бекору). Об этом говорится в сообщении Агентства культуры и развития туризма Арцаха.

"24 августа, в день памяти героя Арцаха Ашота Гуляна (Бекора), мы вынуждены констатировать очередное культурное преступление. Его памятник был разрушен в центре Степанакерта Памятник Ашоту Гуляну, созданный известным армянским скульптором Юрием Самвеляном, был установлен в 1996 году на месте его захоронения, в одноимённом парке. Ранее прах героя был перенесён на родину, в Хндзристан, однако сегодня информации о состоянии его могилы нет",- говорится в сообщении.

Вместе с тем констатируется, что уничтожение памятников - это не только акт вандализма, но и систематическая политика Азербайджана, направленная на стирание памяти и культурной самобытности героев - арцахцев.

"Подобные действия грубо нарушают международные конвенции о защите культурного наследия и права арцахцев на сохранение памяти, истории и возвращение на родину. Мы обязаны заявить: "Ответственность Азербайджана за уничтожение культурного наследия должна быть зафиксирована международным сообществом. При этом необходимо подчеркнуть, что наилучшей защитой культурного наследия является обеспечение неотъемлемого права арцахцев на возвращение", - говорится в сообщении.