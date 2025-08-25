Понедельник, 25 Августа 2025 11:07

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Восточной Республики Уругвай Яманду Орси по случаю Дня независимости.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <От имени армянского народа и от себя лично сердечно поздравляю с национальным праздником Восточной Республики Уругвай - Днем независимости, желаю мира и процветания дружественному Уругваю и уругвайскому народу.

Мы высоко ценим основанные на взаимном уважении, доверии и общих ценностях дружественные отношения между нашими двумя государствами. О характере и содержании этих отношений свидетельствуют тесный политический диалог и взаимные визиты на высоком уровне, которые позволяют наметить пути дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами во всех представляющих взаимный интерес областях.

Пользуясь случаем, подтверждаю приглашение посетить Армению с официальным визитом в удобное для Вас время>.

Отметим, что в мае 1965 года Уругвай стал первой страной в мире признавшей Геноцид армян. Парламент страны неизменно впоследствии поддерживает различные резолюции в защиту и поддержку армян.