Понедельник, 25 Августа 2025 11:05

АрмИнфо. Следственный комитет РА проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту занижения налогооблагаемой прибыли компанией, занимающейся импортом и реализацией золота, с целью уменьшения суммы налога на прибыль. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Согласно источнику, в результате проведенных в ходе предварительного расследования процессуальных и доказательственных действий, причиненный государству ущерб в размере 60 млн драмов был взыскан.

Предварительное следствие по данному уголовному делу продолжается.