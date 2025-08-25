Понедельник, 25 Августа 2025 11:04

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян посетил выставочный центр <Меридиан>, где в 2026 году в Армении состоится 17-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17). В ходе экскурсии премьер- министр ознакомился с условиями и техническими возможностями центра.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашиняну были представлены работы по обеспечению доступности и соответствия инфраструктуры и услуг установленным требованиям, строительные, проектные и инженерные возможности центра, а также профессиональные предложения по формированию инфраструктуры, необходимой для проведения конференции. Были обсуждены различные предложения по эффективной организации COP17 и обеспечению межведомственного взаимодействия.

Премьер-министр отметил важность организации и проведения COP17 на высоком уровне, подчеркнув, что это еще одна хорошая возможность представить Армению с ее экономическим и культурным потенциалом международному сообществу. Никол Пашинян дал ответственным лицам конкретные поручения, по выполнению которых будут периодически проводиться совещания.

31 октября 2024 года в ходе 16-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, проходящей в Кали, Колумбия, Армения была выбрана страной, принимающей 17-ую Конференцию Сторон. Конвенция ООН о биологическом разнообразии - одна из трех ключевых международных экологических конвенций, направленных на регулирование усилий международного сообщества по обеспечению экологической устойчивости, охране биологического разнообразия, восстановлению экосистем и устойчивому использованию природных ресурсов. Конференции Сторон Конвенции являются одними из крупнейших глобальных экологических мероприятий, которые проходят каждые два года и в ходе которых страны- участницы разрабатывают механизмы для реализации положений Конвенции и принимают новые обязательства для усиления защиты природных ресурсов. В работе Конференций активно участвуют представители гражданского общества, включая представителей неправительственных организаций, коренных народов, научного сообщества, женских и молодежных организаций, а также частного сектора.