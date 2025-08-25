Понедельник, 25 Августа 2025 11:03

АрмИнфо. В отсутствие реальных результатов от парафирования армяно-азербайджанского мирного договора публичный энтузиазм властей и заявления воастей Армении в адрес оппонентов воспринимаются в основном как демонстративные меры, направленные на удовлетворение сугубо внутриполитической повестки. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Тигран Думикян.

Он отметил, что не прошло и месяца с момента парафирования договора в Вашингтоне, а власти страны уже представляют его как практически завершённый процесс. Между тем, в отсутствие реальных результатов публичный энтузиазм властей и заявления в адрес оппонентов воспринимаются в основном как демонстративные меры, направленные на удовлетворение сугубо внутриполитической повестки. Эта ситуация, как отметил аналитик, напоминает подписание армяно-турецких протоколов в Цюрихе в 2009 году, которое было представлено как "историческое достижение" при широком участии международных деятелей. Примечательно, что на фоне этого события президенту США Бараку Обаме была вручена Нобелевская премия мира. Однако, как напоминает аналитик, эта инициатива провалилась, армяно-турецкие отношения остались неурегулированными, граница закрытой, а поддержка Азербайджана со стороны Турции только усилилась.

"Во-первых, заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён", практически не имеют под собой оснований. Даже если Баку не прекратит фальсифицированные судебные процессы против наших соотечественников после инициативы о роспуске Минской группы ОБСЕ, это свидетельствует о том, что конфликтная страница не только не закрыта для военно-политического руководства Азербайджана, но и продолжает использоваться в качестве инструмента давления на Армению. Следовательно, парафированный в Вашингтоне документ не предоставил фундаментальных правовых и политических гарантий, а оправдания, которые звучат в связи с недостаточными усилиями армянской стороны, фактически ничего не стоят. Заявления и действия руководства Азербайджана также противоречат логике мира: если президент этой страны в первой половине дня объявляет о закрытии конфликтной страницы, а во второй половине дня отдаёт армии приказ быть готовой к войне, напрямую угрожая Армении, то игнорировать эти опасения невозможно. Предупреждения Ирана по сюникскому вопросу также свидетельствуют о том, что нынешние события могут перерасти в серьёзный геополитический кризис. Более того, подобное поведение правящего в Армении режима даёт основания предполагать, что "путь Трампа" может быть реализован исключительно исходя из интересов Азербайджана, без полноценного заключения мирного договора, обеспечивающего беспрепятственное общение "тюркского мира". При этом другие жизненно важные для Армении каналы коммуникации, включая границу с Турцией, могут оставаться закрытыми в течение длительного времени. Это, в свою очередь, приведёт к экономическому и политическому дисбалансу, дальнейшему ослаблению суверенитета Армении и усилению рисков региональной зависимости", - подчеркнул аналитик.

В этом контексте, считает он, недопустимо использовать мирный процесс в целях внутриполитической пропаганды, навязывая избирателям ложную дилемму "мир или война", не отражающую реальную сложность ситуации. Подобный манипулятивный стиль работы, вновь приводящий к разделению политического поля на "чёрных и белых", не приведёт ни к чему хорошему. Мир нельзя представлять как разрекламированный "результат", реальная ценность которого может быть поставлена под сомнение. Он должен быть чётко определён, закреплён в законодательстве и гарантиях безопасности, отражать стратегические интересы государства и пользоваться широким общественным консенсусом. "Только при этих условиях гражданин Армении сможет проголосовать за мир, демонстрируя осознанную и принципиальную позицию", - заключио Тигран Думикян.

Напомним, что 8 августа в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.