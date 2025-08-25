Понедельник, 25 Августа 2025 10:58

АрмИнфо. 31 августа в Армению прибудет делегация Риксдага Королевства Швеция. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НС РА.

Согласно источнику, визит парламентской делегации Швеции продлится до 3 сентября. Он будет совершен в рамках программы развития демократического сотрудничества между Национальным Собранием РА и Риксдагом Королеввства Швеция.