АрмИнфо. 31 августа в Армению прибудет делегация Риксдага Королевства Швеция. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НС РА.
Согласно источнику, визит парламентской делегации Швеции продлится до 3 сентября. Он будет совершен в рамках программы развития демократического сотрудничества между Национальным Собранием РА и Риксдагом Королеввства Швеция.
