Понедельник, 25 Августа 2025 10:48

АрмИнфо. В городе Капан Сюникской области 24 августа стартовало ежегодное собрание руководителей дипломатической службы Республики Армения, аккредитованных в зарубежных странах.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министр иностранных дел Арарат Мирзоян входе вступительной речи подчеркнул особенность нынешнего сбороха, который хоть и является очередным, но проводится "в новых для Республики Армения и региона условиях, в условиях установившегося мира".

На встрече с посланием выступили президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер- министр Никол Пашинян. Премьер-министр ответил на интересующие послов вопросы.

В сборе также приняли участие другие высокопоставленные представители правительства и депутаты Национального Собрания.