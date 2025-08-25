Понедельник, 25 Августа 2025 10:47

АрмИнфо. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил армянского коллегу Ваагна Хачатуряна за поздравления с Днем независимости.

"Я благодарю президента Армении Хачатуряна за поздравления с Днем независимости Украины и за ваши добрые слова в адрес украинского народа.

Украина ценит позицию Армении в отношении территориальной целостности нашего государства и гуманитарную помощь, предоставляемую нашей стране", - написал Зеленский в своем микроблоге в Твиттер (Х).

Ранее, президент Армении и премьер-министр направили поздравительные послания Украине по случаю Дня независимости страны.