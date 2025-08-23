Суббота, 23 Августа 2025 13:38

АрмИнфо. В 35-ю годовщину Декларации независимости Армении, Армянская Революционная Федерация (АРФД) преклоняется перед памятью павших за независимость и подтверждает неизменную преданность делу укрепления независимой государственности Армении. Об этом говорится в послании Верховного органа АРФД по случаю 35-летия Декларации независимости Армении.

В политической силе напомнили, что 23 августа 1990 года, в невероятно сложных условиях, Верховный Совет Армении провозгласил начало процесса создания нашей независимой государственности. В АРФД добавили, что несмотря на политические разногласия, Декларация независимости была принята при участии и единстве практически всех парламентских и внепарламентских сил и закрепила политические, исторические, правовые, экономические и культурные основы восстановления независимой армянской государственности.

"Год спустя, 21 сентября 1991 года, независимость была закреплена волей и единством народа. Декларация стала основой законодательства нашей государственности и нашла достойное место в преамбуле Конституции Армении как ценностная ось нового независимого государства, не подлежащая изменению.

Путь к независимости был нелёгким. В Армении, Арцахе и Диаспоре наш народ вынес бремя войны, социально-экономических трудностей, выдержал испытания и отстоял независимость ценой тысяч мучеников.

В последние годы, особенно после 2018 года, основы нашей государственности и положения, закреплённые в Декларации независимости, были подорваны один за другим. В ответ на враждебные требования исключить Декларацию независимости из преамбулы Конституции Республики Армения, нынешние власти Республики Армения объявили о начале процесса внесения изменений в Конституцию Республики Армения", - напомнили в АРФД.

В партии подчеркнули, что Декларация независимости - основа армянского единства, определяющая сущность армянского государства и общеармянские обязательства.

"Это наше свидетельство о рождении, посягательство на которое является посягательством на основы государственности. Поэтому, независимо от наших политических предпочтений и разногласий, наш долг

- защищать Декларацию от любых посягательств.

Оставаясь верными идее независимости и заложенным в ней национальным целям, мы должны найти в себе силы отвергнуть антигосударственные и антинациональные власти, подтверждая наше стремление к свободной жизни и волю к построению независимого, суверенного, демократического и правового государства. В этом залог жизнеспособности нашего государства в мирном и безопасном будущем.

Сегодня, в 35-ю годовщину Декларации независимости Армении, мы преклоняемся перед памятью павших за независимость и подтверждаем нашу неизменную преданность делу укрепления независимой государственности Армении", - говорится в послании.