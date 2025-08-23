Суббота, 23 Августа 2025 12:59

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с успешным урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко поделился этим в ходе беседы с белорусскими журналистами, представляя детали ранее состоявшегося телефонного разговора с Трампом.

"Все-таки это плюс большой. Говорю: молодец, что нашел возможности, усадил за стол переговоров, вы с армянами и азербайджанцами подписали такой договор. Это великое дело. Противостоять этому никто не сможет. Это мирное соглашение", - сказал Александр Лукашенко.

Отметим, что 8 августа Армения и Азербайджан в Вашингтоне при посредничестве США парафировали проект мирного договора. После этого Ереван и Баку подали совместное заявление об упразднении Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Армянские независимые эксперты раскритиковали данный документ, назвав его актом капитуляции и свидетельством очередных уступок армянских властей, в том числе и по вопросу предоставления коридора через юг Армении.