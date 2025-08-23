Суббота, 23 Августа 2025 11:51

АрмИнфо. Совместное заявление, принятое по итогам встречи лидеров Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана в Авазе 22 августа, стало дорожной картой для углубления стратегического сотрудничества между тремя странами. Документ охватывает широкий спектр направлений — от экономики и транспорта до культуры и экологии. Особое внимание в нём уделено созданию транзитного коридора, который призван стать ключевым звеном в региональной и мировой торговле.

Помимо традиционных сфер, таких как политика и культура, в заявлении выделены конкретные и амбициозные цели:

Транспорт и логистика. Важным пунктом стало решение об активизации мультимодальных перевозок по маршруту «Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан». Это фактически означает создание нового международного транзитного коридора, который свяжет Центральную Азию с Каспийским морем и дальше — с Европой. Для координации этой работы будет создана специальная рабочая группа.

Экономическая кооперация. Стороны договорились расширять торгово-экономические связи и создавать совместные предприятия в различных отраслях, включая текстильную, химическую и строительную промышленность. Это направлено на повышение инвестиционной привлекательности и развитие региональной производственной кооперации.

Энергетика и экология. В документе также подчеркивается особая важность взаимодействия в энергетической сфере и совместные усилия по борьбе с изменением климата, сохранению биоразнообразия и продвижению общих экологических программ.

Культурно-гуманитарные связи. Подтверждена приверженность укреплению дружбы между народами через активизацию контактов между образовательными, научными и культурными учреждениями, а также средствами массовой информации.

Таким образом, совместное заявление стало не просто формальным документом, а конкретным планом действий, направленным на создание нового экономического и транспортного пространства в Центральной Азии.



