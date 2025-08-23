Суббота, 23 Августа 2025 10:12

АрмИнфо.Суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителя генерального директора ЗАО <Айпост>, бывшего генерального директора ГНКО <Центр оценки имущества и аукционов>.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила компания <Айпост>.

Ранее стало известно, что бывший генеральный директор ГНКО <Центр оценки имущества и аукционов>, ныне занимающий должность заместителя генерального директора ЗАО <Айпост>, был задержан в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом.

Антикоррупционный комитет сообщил, что Арман Абрамян был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.