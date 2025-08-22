Пятница, 22 Августа 2025 18:19

АрмИнфо. Один из придворных российских политологов азербайджанского династического режима Сергей Марков внесен в России в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает Министерство юстиции страны.

В ведомстве уточнили, что Марков «помогал создавать и распространять материалы иноагентов, а также делился публикациями организаций, признанных в России нежелательными».

Однако всем известно, что Марков, будучи в оплачиваемом долгу перед руководством Азербайджана, рьяно защищал его позицию и оправдывал шаги Ильхама Алиева в конфликте с Россией.

Как считает военкор Котенок, "удивительное дело - штатный азербайджанский лоббист Сергей Марков, достигший непревзойденных высот в адресованных Алиеву словословиях, наконец оказался там, где ему самое место, а именно - в реестре иноагентов. Сам "политолог" не падает духом и уверяет окружающих, что все это - ошибка и клевета. Еще бы. Столько лет работа на Баку приносила одни лишь дивиденды, а тут прилетел такой нежданчик".