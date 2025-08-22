Пятница, 22 Августа 2025 17:36

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 3, 3/1, 3/2, 3/3 на улице Гр. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3 на Северном проспекте; жилой дом 2 на улице Хин Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 5, 7, 7/1 на улице Налбандяна, жилой дом 4/3 на улице Арами, жилой дом 2/5 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10/1, 11, 21 на улице Пушкина, жилой дом 8 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Анкашар”, ЗАО “Согласие Армения” (улица Арами 32);

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 частично улицы Мартиросян, Меликян;

административный округ Давташен Еревана:

10:00-16:00 частично частные дома, прилегающие к кварталам Давташен 1, 2;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 13 на улице Сасунци Даивда, частные дома наулице Мурацана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Белинского, Мичурина, Бурназяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-11։30 частично улицы Маркса, Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 село Воскетап; частично села Айгаван, Урцадзор, Ерасх;

11:00 - 14:00 поселок “Веду Гону горцаран”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Тим Телеком”, “Вива Армения”, “Юком”, ‘Телестанция’ в городе Веди; села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, Нарек, Кахцрашен; частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Шатин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайк ской области:

09։00-13։00 села Верин Птгни, Неркин Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично ТЦ “Ариндж Молл”;

11:00-17:00 частично кварталы “Мгер Мкртчян”, “Хачатур Абовян” в селе Ариндж; частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 34-37, Паруйра Севака, Арабкир, Н. Аветисяна, Седрака Джалаляна, А. Арутюняна, Карена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Джалаляна, А. Арутюняна, КАрена Демирчяна, Шираза, Хачанова, Ваана Теряна, жилые дома 1, 3, 5, 9, 9/1 на улице Гарегина Нжде, жилые дома 5, 7, 9 на улице В. Саргсяна, 1-ый тупик улицы В. Саргсяна в общине Зовуни; 1-ый квартал, 15-ый квартал, 14-ый квартал, 17-ый квартал, “2-рд Айгегорцаккан зангвац” (2-ой садоводческий массив) в Птгни;

в Гегаркуник ской области:

10:00-16:00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-13:30 квартал “Цамакаберд”, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к полуострову в городе Севан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.