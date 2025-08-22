Пятница, 22 Августа 2025 17:34

АрмИнфо. Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что возвращение армян Нагорного Карабаха в свои дома "нереалистично", он не описывает реальность, а формирует пораженческий нарратив, чтобы оправдать собственные неудачи. Об этом заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

"Правда в том, что право на возвращение не только реально, но и гарантировано международным правом, подтверждено политическими резолюциями по всей Европе и за её пределами и даже признано самим Азербайджаном в моменты откровенности. Сегодня это кажется нереальным не из-за закона или дипломатии, а из-за нежелания нынешнего правительства Армении даже поставить этот вопрос на повестку дня", - считает дипломат.

По словам, история показывает, что международная поддержка следует за политической волей. В доказательство своих слов он привел ситуацию вокруг Украины и позицию западных стран по тому или иному вопросу.

С его слов, в международной политике "лидеры задают тон, а хор следует за ними". "Как только в Армении появится правительство, которое будет настаивать на праве на возвращение, будет ясно, настойчиво и, что самое главное, разумно и убедительно его формулировать, "реальность" возвращения внезапно станет выглядеть совершенно иначе", - написал на своей странице в Фейсбук Осканян.

В этом ключе он заметил, что основа для этого есть. В частности, Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасное и беспрепятственное возвращение насильственно перемещенных в свои дома, соответствующие призывы озвучивались Европейским парламентом. Кроме того, парламент Швейцарии поручил создать площадку для такого диалога.

"Это не абстрактные идеи; это живые инструменты, ожидающие, когда правительство Армении подхватит их и воспользуется ими. Молчание Пашиняна не перечеркивает эти достижения, а лишь разбазаривает их. Вопрос Нагорного Карабаха не закрыт, и право его народа на возвращение - не фантазия. Это принцип, закреплённый в законе, подтверждённый политикой и запечатлённый в армянском сознании. Как только в Армении вновь появится правительство, готовое защищать свой народ, международное сообщество последует её примеру", - заключил Осканян.

Ранее премьер Армении назвал нереалистичным возвращение арцахцев в свои дома и призвал их реализовать свои права в полной мере в Армении в качестве граждан РА.