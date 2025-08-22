Пятница, 22 Августа 2025 17:13

АрмИнфо. Гибридная война против Республики Армения началась давно, и она будет продолжаться и, к сожалению, набирать обороты. Об этом в видеообращении со своей страницы в Facebook заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Спикер, ссылаясь на статью в неармянском СМИ отметил, что в ней утверждается, будто Ален Симонян и высшее руководство страны вовлечены в сеть по насилию над детьми. "Это действительно смешно, но я хочу сказать, что смысл этого видео, не в том, чтобы как-то отреагировать на эту глупость. На неё нужно реагировать. Я говорю, что бы вы ни говорили обо мне и о нас, наши люди прекрасно всё знают, хотя некоторые поддаются, некоторые даже ввязываются в эту игру, пытаются манипулировать. Виноваты они сами. Я уверен, что, тем не менее, все знают правду. Смысл моего сообщения - показать вам на живом примере и предупредить, что подобного рода публикации станут очень активными. Эта форма гибридной войны, одно из направлений, станет очень активным. Будут программы, будут делать репортажи, нас будут обвинять, будут говорить всё, что придёт в голову", - сказал Симонян.

В этом контексте спикер призвал не поддаваться на пропаганду глупых материалов, не распространять их, блокировать фейковые страницы,

выяснять, кто источник, откуда информация, а также следить за официальной новостной лентой.