Пятница, 22 Августа 2025 16:25

АрмИнфо. В Армении произошло землетрясение.

Согласно сообщению пресс-службы Спасательной службы МВД РА, землетрясение магнитудой 3,2 произошло 22 августа в 15:03 по местному времени в 19 км к югу от города Ноемберян в зоне армяно­азербайджанской границы.

В эпицентре сила подземных толчков составила 4 балла.

Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в городах Ноемберян, Иджеван, Берд, Воскепар, Ачаджур и Коти Тавушской областий , а также силой в 2-3 балла в городах Алаверди, Степанаван, селах Дсех, Лорут и Техут Лорийской области.