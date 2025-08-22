Пятница, 22 Августа 2025 15:54

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине (Китай) с 31 августа по 1 сентября.

<Да, подтверждаю участие премьер-министра>, - сказала государственному и/а <Арменпресс> пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

Ранее пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь сообщил, что саммит ШОС соберет лидеров более 20 государств и руководителей 10 международных организаций. В их числе - президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Участие в саммите подтвердили президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Пакистана Шахбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Мальдив Мохамед Муиззу, премьер- министр Непала Шарма Оли, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь. Кроме того, в Тяньцзинь приглашены руководители международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.