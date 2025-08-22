Пятница, 22 Августа 2025 14:23

АрмИнфо. В ходе предварительного расследования уголовного дела, рассмотренного Антикоррупционным комитетом Республики Армения, установлено, что лицо, занимающее должность начальника одного из региональных почтовых отделений ЗАО <Айпост>, при содействии сотрудника региональной почтовой сети совершило хищение в особо крупном размере.

В частности, в ходе предварительного расследования установлено, что начальник указанного почтового отделения, используя свои должностные полномочия, из имущества, принадлежащего ЗАО <Айпост> и вверенного ему, перевел 16,5 млн драмов из сумм, поступивших на счет пользователя, открытый на его имя вышеуказанным ЗАО посредством операционных систем денежных переводов, в период с 1 апреля по 22 мая 2025 года на свои счета, а также на счета сотрудницы региональной почтовой сети и ее супруга.

Кроме того, было установлено, что в тот же период начальник почтового отделения изъял из кассы 8660 российских рублей наличными, а также присвоил вверенные ему коммерческие товары и условные ценности (марки) на общую сумму 110 670 драмов.

Начальник указанного почтового отделения использовал похищенные денежные средства в личных целях, в том числе для ставок в букмекерских конторах, действующих на территории Республики Армения, тем самым причинив ЗАО <Айпост> имущественный ущерб на общую сумму около 17 миллионов драмов.

За совершение хищения в особо крупном размере начальнику почтового отделения было предъявлено обвинение по статье 256, части 3, пункту 3 Уголовного кодекса Республики Армения, а сотруднику, оказывавшему ему содействие, - по статье 46-256, части 3, пункту 3 Уголовного кодекса Республики Армения. Причиненный ущерб в размере около 17 миллионов драмов был полностью возмещен в ходе предварительного расследования.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы уголовного дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения с обвинительным заключением..