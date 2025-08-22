Пятница, 22 Августа 2025 14:19

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и посол США в стране Кристина Квин на встрече в Ереване обсудили договоренности, достигнутые в Вашингтоне в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники также затронули вопрос разблокировки региональных каналов связи. В этом ключе Григорян подчеркнул, что разблокировка будет осуществляться при полном уважении принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности.

В ходе встречи стороны также обсудили повестку двусторонних отношений между Арменией и США и дальнейшие шаги в этом направлении.