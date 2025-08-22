Пятница, 22 Августа 2025 14:09

АрмИнфо. Заместитель министра экономики Республики Армения Татевик Саргсян приняла экспертов Европейской комиссии по борьбе с ящуром (ЕКБЯ)Карстена Пётча и Поли Компстона.

Последние прибыли в Ереван для участия в рабочем семинаре, посвящённом разработке стратегии PCP3 (Progressive Control Pathway) - пошаговой рамочной программе для оценки и развития потенциала страны по контролю и ликвидации ящура, а также оценке социально-экономического воздействия этих мероприятий.

Как сообщает пресс-службы Министерства экономики, в ходе встречи стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества с Европейской комиссией по борьбе с ящуром (ЕКБЯ).

Было отмечено, что в 2025 году Армения стала 40-м почетным членом ЕКБЯ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Заместитель министра отметила, что это членство является важным шагом в деле вовлечения Армении в сферу общественного здравоохранения и углубления международного сотрудничества. В то же время было подчеркнуто, что статус почетного члена комиссии - большая ответственность с точки зрения активного участия в профилактике и борьбе с заболеваниями в регионе и мире.Стороны выразили готовность продолжить сотрудничество.

В источнике напомнили, что Комиссия Европейского союза по борьбе с ящуром (ЕКБЯ)- это одна из комиссий Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), созданная ещё в 1954 году. В периоды эпидемических осложнений она провела значительную работу в более чем 100 странах Евразии, Ближнего Востока и Африки. В состав комиссии входят 40 стран мира, а в нашем регионе - Армения, Грузия и Турция.