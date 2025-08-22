Пятница, 22 Августа 2025 13:13

АрмИнфо. Служба миграции и гражданства Министерства внутренних дел принимает заявления на получение гражданства Армении от лиц, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха по более чем 40 адресам Службы. Об этом говорится в сообщении МВД.

"Заявление принимается во всех подразделениях Службы в областях, а также в действующем в Ереване по адресу: ул. Закяна, 3 в центральном аппарате Службы. Заавяление могут представляться и мобильным подразделениям Службы.

С 1 сентября 2025 года лица, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, освобождаются от уплаты государственной пошлины в связи с изменениями, внесенными в Закон РА "О государственной пошлине" от 22 января 2025 года", - говорится в сообщении МВД РА.