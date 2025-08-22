Пятница, 22 Августа 2025 12:07

АрмИнфо. Задержан бывший генеральный директор ГНКО <Центр оценки имущества и аукционов> Арман Абрамян. Информацию подтвердили АрмИнфо в Антикоррупционном комитете.

<Бывший генеральный директор ГНКО <Центр оценки имущества и аукционов> задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом РА>, - отметили в Комитете.