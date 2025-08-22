Пятница, 22 Августа 2025 12:04

АрмИнфо. Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя. Так востоковед Сергей Мелконян прокомментировал итоги армяно- азербайджанского саммита в Вашингтоне.

Говоря о том, что Армения получила от саммита 8 августа в Вашингтоне, эксперт констатировал, что парафирование мирного договора позволяет отложить потенциальную эскалацию, но не отменить ее. По его словам, также очертилась перспектива открытия границы с Турцией, хотя тут, возможно, будет больше проблем, чем выгод.

Касаясь того, что получил Азербайджан, Мелконян заметил, что в первую очередь это роспуск Минской группы ОБСЕ - легализация закрытия "карабахского вопроса". "Ереван и Баку уже направили совместное заявление в ОБСЕ. Однако процедура остается непонятной: должны ли сопредседатели (Россия, США и Франция) направить соответствующее обращение.

Кроме того, отмену 907-й поправки к "Акту поддержки свободы" - фактическое открытие двери к военно-техническому сотрудничеству между США и Азербайджаном. Эксклюзивные условия для дороги в Нахичевань: Баку получил еще один документ, в котором обозначен "беспрепятственный" доступ к своему эксклаву"

На основе этого можем заключить, что Азербайджан получил уже конкретные выгоды в то время, как Армения может довольствоваться лишь перспективами (снижение риска эскалации в ближайшее время и возможное открытие коммуникаций)", - подчеркнул Мелконян.

Говоря о последствиях для России, эксперт заметил, что на Южном Кавказе продолжается создание нового статус-кво без участия России и без учета ее интересов. Однако, он уверен, что говорить о том, что Москва полностью покинула регион, пока рано - сохраняются опции для возможного участия в будущей конфигурации.

"При этом можно говорить о потере монополии России в процессах, что означает необходимость поиска новой модели конкуренции и сотрудничества с региональными и внерегиональными акторами", - добавил востоковед.

Эксперт также обрисовал последствия для Ирана, заметив, что заключенная сделка является вызовом для интересов Исламской республики. "Потенциальное размещение американских компаний в непосредственной близости к северным границам приведет к более активному вовлечению Тегерана для нивелирования потенциальных рисков. В данном случае Иран, как и Россия, остался за скобками формирования новых контуров региона", - уверен он.

Мелконян считает, что рост влияния Турции после этих договоренностей с учетом текущей динамики очевиден. "Анкара получает перспективы стать ключевым региональным актором на Южном Кавказе. Получится ли у нее реализовать преимущество, будет зависеть от многих факторов (как будет реализован TRIPP и будет ли реализован вообще; приведет ли соглашение в Вашингтоне к частичному или полному открытию границы с Арменией и др.)", - добавил востоковед.

При этом он констатировал, что Армения фактически пошла на две очередные уступки. "Во-первых, ранее позиция Армении основывалась на том, что она готова предоставить дорогу для Азербайджана в Нахичевань на тех же условиях, что Иран предоставил в рамках "Аразского коридора". Однако сейчас мы видим, что условия совершенно иные: у Азербайджана беспрепятственного доступа через Иран и на данной коммуникации уж точно не будет американских компаний, как это предусмотрено в рамках TRIPP. Во- вторых, ранее Армения заявляла, что готова направить заявление о роспуске Минской группы параллельно с подписанием мирного договора. В итоге Ереван не получил подписанный мирный договор, но уже направил заявление о роспуске МГ", - заметил эксперт.

По его словам, дополнительно Армении нужно будет пересмотреть действия наблюдательной миссии ЕС, которая должна покинуть армяно-азербайджанскую границу, согласно парафированному договору. Он предположил, что миссия может остаться в другом формате.

"В таком случае Армения станет самой интернационализированной страной региона, поскольку на ее территории будут расположены европейские наблюдатели, российские пограничники, российская военная база и американская компания. Также Ереван будет обязан изменить Конституцию (что уже нарушает статью 4 парафированного соглашения о невмешательстве во внутренние дела друг друга). С учетом того, что, согласно различным опросам, не набирается 600.000 голосов в поддержку изменения Конституции по требованию Азербайджана - подписание мирного договора будет отложено в долгий ящик", - заметил Мелконян.

Вместе с тем востоковед констатировал, что единственной уступкой для Баку можно считать парафирование документа, поскольку никакой дополнительной пользы для Азербайджана нет (кроме как создание возможности для качественного роста отношений с США).

"Однако ввиду того, что само заявление и парафированный документ являются декларацией о намерениях и ни к чему по факту Азербайджан не

обязывают, Баку свободен действовать в рамках сложившегося "модус операнди" - требовать новые уступки от Армении. На повестке в

перспективе может оказаться вопрос так называемых "анклавов".

Кроме того, как было сказано, в дополнение к Заявлению от 2020 года Баку получает еще один документ, предусматривающий беспрепятственный доступ к Нахичевани. Таким образом, в случае изменения региональной и международной обстановки, которая приведет к срыву данного проекта, Азербайджан получит дополнительную легитимность для открытия дороги силой", - полагает эксперт.

"Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя. Пока Азербайджан не решит выполнить следующие пункты, которые являются важным элементом конфликта, говорить о мирных намерениях азербайджанской стороны или приближении мира невозможно: возвращение армянских пленных, удерживаемых в Баку; деоккупация территории Армении (более 200 км2, захваченных в 2021-2022 гг.); реализация прав насильственно изгнанных жителей Нагорного Карабаха; сохранение на повестке Баку экспансионистских проектов вроде так называемого "Западного Азербайджана", которые несут угрозу суверенитету и территориальной целостности Армении", - подытожил востоковед.