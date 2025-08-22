Пятница, 22 Августа 2025 12:03

АрмИнфо. Несмотря на то, что защита бизнесмена Самвела Карапетяна 18 августа 2025 года подала жалобу на решение Антикоррупционного суда о продлении срока ареста Карапетяна в порядке специального пересмотра, по состоянию на 22 августа 2025 года недоступны данные о том, кому из судей Апелляционного суда передано дело на рассмотрение. Об этом написал адвокат Самвела Карапетяна Арам Вардеванян в соцсети.

<Напомню, что апелляция на решение об аресте от 18 июня была подана буквально на следующий день. 20 июня 2025 года данные о передаче дела известному судье Армену Даниеляну уже были доступны. То есть направление дела произошло в течение 24 часов. В данном случае аналогичный подход не был соблюден, хотя Самвел Карапетян незаконно находится под стражей уже более 60 суток>, - отметил он, добавив, что Карапетян находится под стражей более 60 суток исключительно из-за того, что в известном интервью высказался в защиту Первопрестольной.

<Не исключаем и того, что в настоящее время судья Апелляционного суда Армен Даниелян рассматривается в качестве потенциального кандидата на перевод в Апелляционный антикоррупционный суд, поскольку жалобу должен рассматривать сам Апелляционный антикоррупционный суд>, - заключил он.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна.