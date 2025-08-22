Пятница, 22 Августа 2025 11:55

АрмИнфо. Никто в Армении не может тайно и единолично принимать судьбоносные для страны решения.

Об этом в своей статье пишет член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, стало уже традицией, когда в одиночку и втайне принимались исторические решения, определяющие судьбу страны и народа. Достаточно вспомнить, когда в одиночку было принято решение отказаться от 20-летнего переговорного пакета, в одиночку было принято решение не прекращать войну в октябре, в одиночку было принято решение объявить Арцах Арменией и, наоборот, Азербайджаном. "Сам механизм принятия решений лежит в основе всех фатальных ошибок, которые приводили и приводят к национальной катастрофой. Один человек не может решать судьбу всех нас, курс и перспективы государства. Это должно измениться раз и навсегда. И это должно быть одним из предвыборных консенсусов всех антиниколовских сил. Даже подписанные и парафированные в США документы хранятся в тайне от общественности. Роковых ошибочных решений, приведших к катастрофе, можно было бы избежать, если бы на каком-то этапе существовал какой-то сдерживающий институт. В Армении должна раз и навсегда сформироваться традиция, что консультации с оппозицией при принятии важнейших решений - это не позор, а необходимость. Предстоящее восстановление государства должно подразумевать значительное укрепление государственных институтов, чтобы они могли поддерживать того, кто это принимает", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что оглядываясь назад, нельзя не обратить внимание на тот факт, что с 1991 года Армения принимала правильные решения, находила трудные решения и добивалась успехов, поскольку эти решения принимались в условиях противовесов, будь то индивидуальных или институциональных, когда у власти находились влиятельные личности со своим мнением, действовали правила игры коалиционного взаимодействия, наконец, когда существовала влиятельная оппозиция.

"Очень важно, чтобы новая элита поняла это и донесла новые правила игры до своего народа. Никто в Армении не может тайно принимать судьбоносные решения за всех нас. К сожалению, мы видели последствия этого. Сколько сотен тысяч людей это примет, столько же будут готовы выйти и на улицы, и на избирательные участки, чтобы начать восстановление страны с новыми правилами игры. Никогда больше в Армении важные и судьбоносные решения не должны приниматься одним человеком. Весь парадокс в том, что значительная часть деятелей антиниколовского поля не осознаёт этого и считает, что суть борьбы - в замене одного человека, принимающего решения, другим", - написал Ваге Ованнисян.