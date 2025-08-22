Пятница, 22 Августа 2025 11:03

АрмИнфо. Армяне заслуживают большего, чем транзакционное мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом говорится в статье бывшего политического советника Госдепартамента США при администрации Джо Байдена Жирайра Ратевосяна для издания Los Angeles Times.

Ратевосян отметил, что 8 августа, когда в Белом доме состоялось трёхстороннее подписание мирного соглашения между Арменией, Азербайджаном и Соединёнными Штатами, он испытывал противоречивые чувства, наблюдая за миротворческими усилиями администрации Трампа между Ереваном и Баку.

"С одной стороны, мне приятно видеть, как моя страна, Соединённые Штаты, поддерживает Армению и ставит армянские проблемы на первое место на мировой арене. С другой стороны, этот момент кажется бессмысленным. И для меня это отражает более глубокую проблему: политике США в отношении Южного Кавказа давно не хватает последовательности, ответственности и воли противостоять агрессорам, независимо от того, какая партия находится у власти. А в Вашингтоне у армян мало друзей и слабое представительство", - считает политик.

По его убеждению, это соглашение, как и большая часть внешней политики США при нынешней администрации, носит явно транзакционный характер.

"Армения получает гарантии безопасности США и сотрудничество в области искусственного интеллекта, включая поддержку создаваемого центра ИИ, который призван закрепить её западный курс. Азербайджан же получает фактический иммунитет, вместо того чтобы нести ответственность за свои действия против армян Арцаха, а также продажу оружия и транзитный коридор в Турцию. Соединённые Штаты получают геополитический трофей: имя Трампа на коридоре в Турцию, рычаги влияния в регионе и очевидную дипломатическую "победу" на внутреннем рынке", - пишет Ратевосян.

Однако он уверен, что эта сделка далека от завершения и в нём никаком образом не упоминается право на возвращение в Арцах перемещённых армян, игнорируется разрушение армянских городов, домов и предприятий, не содержится никаких обязательств по сохранению культурного наследия Арцаха и ничего не говорится о военнопленных.

"Для многих представителей армянской диаспоры это вопиющие и неприемлемые упущения. На бумаге недавно названный "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", - связующее звено между Азербайджаном и Турцией - позиционируется как нейтральный, кооперативный маршрут, которым будут управлять США. В действительности же он ставит под серьёзные вопросы суверенитет Армении. Коридор пройдёт через южную Сюникскую область Армении - единственный прямой сухопутный путь с Ираном - и может ослабить способность Еревана полностью контролировать свои границы, регулировать торговлю и обеспечивать беспрепятственный доступ к жизненно важной южной линии жизни", - заметил Ратевосян.

По его словам, в лучшем случае соглашение от 8 августа даёт слабую надежду на реальное урегулирование конфликтов в регионе. С его слов, полная реализация соглашения может способствовать построению более стабильной и процветающей Армении для будущих поколений.

"Задача заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы это соглашение принесло США инвестиции в восстановление, подотчётность и долгосрочную безопасность, что станет чем-то большим, чем просто фотосессией. И даже неполные, несовершенные соглашения могут создавать возможности. Поворот Армении на Запад, который подчёркивается в соглашении, несёт в себе риск, но также открывает возможность для более прочного партнёрства в области безопасности, экономического возрождения и сохранения культуры, если эти преимущества дойдут до людей, переживших войну и блокаду, а не только до лидеров, подписавших документы", - продолжил экс-советник Госдепа.

Он обратил внимание, что в последние годы Армения пережила удивительный экономический бум, обусловленный инвестициями в технологии, туризмом и волной возвращающихся талантливых людей из диаспоры.

"Этот хрупкий импульс может быть укреплён или упущен в зависимости от дальнейших событий. Я уважаю президента Трампа за стремление к мирным соглашениям - лидеры во всём мире должны сделать мир своим главным приоритетом. Американские студенты армянского происхождения, с которыми я встретился 8 августа, несущие в себе боль своих родителей и бабушек с дедушками, заслуживают большего, чем символические жесты или деловые сделки. Они заслуживают справедливости и свободы мечтать о лучшем будущем для родины своих предков. В конечном счёте, это надежда, которую мы все разделяем", - заключил Ратевосян.