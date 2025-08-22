Пятница, 22 Августа 2025 10:57

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в Японии Моника Симонян вручила верительные грамоты императору Японии Нарухито.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, император Нарухито поздравил посла со вступлением в должность, пожелав ей всяческих успехов в её инициативах, направленных на укрепление дружественных отношений между Арменией и Японией.

Симонян, в свою очередь, передала императору Японии приветствия и наилучшие пожелания президента Армении.

В торжественной церемонии, состоявшейся в Императорском дворце, также приняла участие государственный министр Японии по вопросам политики в отношении детей, мер по сокращению рождаемости, развитию потенциала молодёжи и гендерному равенству Михара Дзюнко, с которой посол провела краткую беседу.