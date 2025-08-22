|Сергей Марков, купленный Алиевом «политолог», внесен в список иноагентов
АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении в Японии Моника Симонян вручила верительные грамоты императору Японии Нарухито.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, император Нарухито поздравил посла со вступлением в должность, пожелав ей всяческих успехов в её инициативах, направленных на укрепление дружественных отношений между Арменией и Японией.
Симонян, в свою очередь, передала императору Японии приветствия и наилучшие пожелания президента Армении.
В торжественной церемонии, состоявшейся в Императорском дворце, также приняла участие государственный министр Японии по вопросам политики в отношении детей, мер по сокращению рождаемости, развитию потенциала молодёжи и гендерному равенству Михара Дзюнко, с которой посол провела краткую беседу.
