Пятница, 22 Августа 2025 10:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил первого президента страны Левона Тер-Петросяна в постоянном бегстве от политической ответственности и призвал успокоиться и насладиться <мирной жизнью, установившейся в Республике Армения>.

<В 1996 году вы сбежали от результатов выборов, в 1998 году - от власти, в 2008 - от оппозиции. Я понимаю, что сейчас вы хотите бежать, но не можете найти, куда.

И вам не нужно: просто успокойтесь и наслаждайтесь мирной жизнью, установившейся в Республике Армения. Желаю всем хорошего дня>, - написал Пашинян в соцсети.

Таким способом Пашинян ответил на слова первого президента о том что <Никол Пашинян - главный фактор дестабилизации внутриполитической жизни Армении. <Безрассудный стиль работы Пашиняна в действительности направлен не на консолидацию, в которой так нуждается наша нация, а на его раскол>, - заявил Тер- Петросян.