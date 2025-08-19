Вторник, 19 Августа 2025 15:33

АрмИнфо. Иран всегда защищал территориальную целостность Армении, и это наша политика, и мы выступаем против применения силы в регионе, а также считаем, что делегирование решения проблем нерегиональным силам еще больше усугубляет ситуацию в регионе. Об этом заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан на брифинге 19 августа в Ереване.

По его словам, мир на Южном Кавказе - стратегический приоритет для Ирана.

<Мы поддерживаем мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Позиция ИРИ - неизменность границ на Кавказе, поскольку мы считаем, что эти изменения могут стать причиной геополитического соперничества>, - заявил Пезешкиан.

Как указал иранский президент, Иран хочет мира и спокойствия для своих соседей, особенно для Армении, и считает, что интеграция и дружба - лучшие факторы для поддержания безопасности и развития.

<В Иране ждут премьера Армении с визитом>, - резюмировал Масуд Пезешкиан.