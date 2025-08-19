Вторник, 19 Августа 2025 15:23

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян рад и благодарен президенту Ирана Масуду Пезешкиану за объективную оценку вашингтонских договоренностей. Об этом заявил Пашинян на совместной с Пезешкианом брифинге 19 августа в Ереване.

По словам премьера, с Пезешкианом были детально обсуждены вопросы, связанные с региональным миром и разблокировкой коммуникаций. Пашинян подчеркнул, что позиция Еревана представлена в рамках инициативы <Перекресток мира>.

<Республика Армения и весь армянский народ высоко оценивают четкую позицию Ирана в отношении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ страны. Незыблемость международных границ и бесперебойная связь между нашими государствами для Армении и Ирана имеет жизненно важное значение>, - сказал он.

В связи с этим, указал Пашинян, он подробно представил Пезешкиану детали предподписанного 8 августа в Вашингтоне соглашения о мире с Азербайджаном.

<Этот процесс направлен на создание больших возможностей для экономического развития всего региона>, - подчеркнул он.

Одно из ключевых соглашений с Азербайджаном, указал Пашинян, касается разблокировке региональных коммуникаций, в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции государств, а также на основе взаимности.

<На практике это откроет новые двери для армяно-иранского сотрудничества при железнодорожных перевозках, в том числе открытия ж/д Нахичевань-Джульфа. Иран получит железнодорожный доступ от Персидского залива до Чёрного моря>, - заметил армянский премьер.

Никол Пашинян заверил, что коммуникации через Армению будут действовать исключительно под юрисдикцией РА безопасность обеспечивать - сама Армения, а не какая- либо другая страна.

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан 18 августа прибыл в Ереван с двухдневным официальным визитом. Это первый его визит в Армению в качестве президента Исламской республики. В Ереване Пезешкиан проведет встречи с высшим руководством страны, 19 августа состоится армяно-иранский бизнес-форум с его участием. Из Армении Пезешкиан отправится в Беларусь.