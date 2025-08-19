|В Армении объявили о запуске конституционного движения НЖАР
|Президент ИРИ: проблемы на Южном Кавказе должны решаться странами региона
|Пашинян заверил Пезешкиана: безопасность коммуникаций через Армению обеспечит сама РА
|Мирзоян и Аракчи подписали меморандум об армяно-иранских политконсультациях на 2025-2027 годы
|Пезешкиан: Иран никогда не приемлет нарушение территориальной целостности Армении
|После вчерашних заявлений премьер-министра РА деятельность и миссия Музея - института геноцида армян стали бессмысленными и ненужными - Айк Демоян
|Давид Казинян подал новый иск против ЭСА
|Правоохранитело Армении пресекли ввоз наркотиков через армяно-грузинскую границу
|В СНГ рассчитывают на мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
|Тер-Петросян: Пашинян - главный фактор дестабилизации внутриполитической жизни Армении
|Офис Почетного консула Армении в Екатеринбурге прекратил свою работу
|Пора <антиниколовскому полюсу> сформулировать видение восстановления поствоенной Армении, иначе - соседи сделают это за нас, по-своему: Ваге Ованнисян
|Аракчи: Иран не потерпит изменений в геополитических границах региона
|Реальность такова, что без практических и надёжных гарантий безопасности суверенитет Армении остаётся уязвимым - политолог
|19 августа состоится первое судебное заседание по делу Баграта Галстаняна и 17 его сторонников
|Трамп на встрече с президентом Украины и европейскими лидерами напомнил об усилиях по примирению Армении и Азербайджана
|Дипломат: Финляндия приступила к необходимым действиям по ликвидации Минской группы ОБСЕ
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Водитель автомобиля из картежа Пашиняна, сбивший на смерть беременную Сону Мнацаканян приговорен к полутора годам лишения свободы
|В "Ташир Арене" состоялся благотворительный концерт "Дети для детей"
|Пашинян уволил одного из заместителей министра окружающей среды, и переназначил двух
|Защита экс-главы КГД обратилась в представительства международных организаций в Армении и в дипмиссии
|Плановые отключения электроэнергии 19 августа
|Архиепископ: Я не боюсь вашей судебной команды, сейчас ли, через 10 лет или после моей смерти, меня оправдают
|Президент Ирана с двухдневным рабочим визитом прибыл в Ереван
|В сентябре состоится гала-концерт к 150-летию Аветика Исаакяна
|Надо сделать все для того, чтобы не допустить реализации положений вашингтонской декларации: Депутат
|Спектакль о несостоявшемся диалоге Анны Ахматовой и ее сына Льва Гумилева покажут в Ереване
|Гегам Манукян о новом <37-м годе> и молчании <знаменосцев демократии>
|В ЗАО "Газпром Армения" обсужден ход подготовки к осенне-зимнему периоду
|Австралийский законодатель призвал немедленно освободить всех армянских заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане
|После устранения технических сбоев, Служба охраны приступила к полноценному контролю оплаты проезда в автобусах
|Гарегин II в поздравлении Карапетяна: Вы отмечаете этот почетный юбилей, находясь в несправедливом заключении за Вашу мужественную позицию
|Самвел Карапетян подал новый иск против блогера Романа Багдасаряна: Общее исковое требование превысило 18 млн драмов
|В Армении ссора между гражданами иностранных государств завершилась убийством - СК.
|Пашинян сегодня выступит с посланием народу
|Депутат НС: Хотя факт использования властями Армении ареста фиксируется иностранными державами, ситуация в стране не меняется
|Мэр Еревана потребовал до конца года решить вопрос с тендером по строительству мусороперерабатывающего завода
|В Армении стартовал второй этап программы "Стань волонтером" - минюст РА
|Эдмон Марукян: Понимая, что мы находимся под постоянным прицелом двух мощных армий, мы позволяем себя обманывать, рассказывая сказки о взаимности
|Татоян представил в Комиссии США по международной религиозной свободе доклад касательно действий армянских властей в отношении ААЦ
|Это просто месть: арестованный по делу <о теракте и захвате власти> Артур Саркисян
|Арам I: Власти Армении должны опубликовать и подробно представить общественности вашингтонские документы
|В Армении почтили память героев Ошаканской битвы
|На Армению вновь надвигается жара - прогноз синоптиков
|<Как объявить премьер-министра недееспособным> - задается вопросом Зурабян
|Предстоятели 22 зарубежных епархий ААЦ призвали власти Армении освободить Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна
|В Тегеране призвали Армению устранить обеспокоенность Ирана в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном
|Багаи: Иран следит за развитием событий на Кавказе "с открытыми глазами"
|Пашинян извинился за свой пост <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди>, но - с оговоркой
|Плановые отключения электроэнергии 18 августа
|Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана - Ларинджани
|Американский адвокат ответил на пост руководителя аппарата премьерминистра РА
|АНКА: Соглашение, игнорирующее геноцидную этническую чистку, совершённую Азербайджаном в Арцахе в 2023 году, не может служить основой для прочного и долгосрочного мира
|Политик: переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений
|Посольство предупреждает студентов из Армении: нарушение законов США может иметь серьёзные для вас последствия
|Игрок сборной Армении может перейти в английский клуб
|Депутат ГД: Главное, чтобы англосаксы не смогли создать точку напряженности в Закавказье, к которой они стремятся
|Эксперт: Нужно быть безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении
|Левон Аронян стал победителем турнира по молниеносным шахматам в Сент-Луисе
|Читать больше
АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас АраКчи подписали меморандум о политических консультациях между министерствами иностранных дел двух стран на 2025-2027 годы. Об этом сообщает МИД Армении.
Документ был подписан в рамках визита президента Ирана в Ереван.
|В Армении объявили о запуске конституционного движения НЖАР
|Президент ИРИ: проблемы на Южном Кавказе должны решаться странами региона
|Пашинян заверил Пезешкиана: безопасность коммуникаций через Армению обеспечит сама РА
|Мирзоян и Аракчи подписали меморандум об армяно-иранских политконсультациях на 2025-2027 годы
|Пезешкиан: Иран никогда не приемлет нарушение территориальной целостности Армении
|После вчерашних заявлений премьер-министра РА деятельность и миссия Музея - института геноцида армян стали бессмысленными и ненужными - Айк Демоян
|Давид Казинян подал новый иск против ЭСА
|Правоохранитело Армении пресекли ввоз наркотиков через армяно-грузинскую границу
|В СНГ рассчитывают на мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
|Тер-Петросян: Пашинян - главный фактор дестабилизации внутриполитической жизни Армении
|Офис Почетного консула Армении в Екатеринбурге прекратил свою работу
|Пора <антиниколовскому полюсу> сформулировать видение восстановления поствоенной Армении, иначе - соседи сделают это за нас, по-своему: Ваге Ованнисян
|Аракчи: Иран не потерпит изменений в геополитических границах региона
|Реальность такова, что без практических и надёжных гарантий безопасности суверенитет Армении остаётся уязвимым - политолог
|19 августа состоится первое судебное заседание по делу Баграта Галстаняна и 17 его сторонников
|Трамп на встрече с президентом Украины и европейскими лидерами напомнил об усилиях по примирению Армении и Азербайджана
|Дипломат: Финляндия приступила к необходимым действиям по ликвидации Минской группы ОБСЕ
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Водитель автомобиля из картежа Пашиняна, сбивший на смерть беременную Сону Мнацаканян приговорен к полутора годам лишения свободы
|В "Ташир Арене" состоялся благотворительный концерт "Дети для детей"
|Пашинян уволил одного из заместителей министра окружающей среды, и переназначил двух
|Защита экс-главы КГД обратилась в представительства международных организаций в Армении и в дипмиссии
|Плановые отключения электроэнергии 19 августа
|Архиепископ: Я не боюсь вашей судебной команды, сейчас ли, через 10 лет или после моей смерти, меня оправдают
|Президент Ирана с двухдневным рабочим визитом прибыл в Ереван
|В сентябре состоится гала-концерт к 150-летию Аветика Исаакяна
|Надо сделать все для того, чтобы не допустить реализации положений вашингтонской декларации: Депутат
|Спектакль о несостоявшемся диалоге Анны Ахматовой и ее сына Льва Гумилева покажут в Ереване
|Гегам Манукян о новом <37-м годе> и молчании <знаменосцев демократии>
|В ЗАО "Газпром Армения" обсужден ход подготовки к осенне-зимнему периоду
|Австралийский законодатель призвал немедленно освободить всех армянских заложников, незаконно удерживаемых в Азербайджане
|После устранения технических сбоев, Служба охраны приступила к полноценному контролю оплаты проезда в автобусах
|Гарегин II в поздравлении Карапетяна: Вы отмечаете этот почетный юбилей, находясь в несправедливом заключении за Вашу мужественную позицию
|Самвел Карапетян подал новый иск против блогера Романа Багдасаряна: Общее исковое требование превысило 18 млн драмов
|В Армении ссора между гражданами иностранных государств завершилась убийством - СК.
|Пашинян сегодня выступит с посланием народу
|Депутат НС: Хотя факт использования властями Армении ареста фиксируется иностранными державами, ситуация в стране не меняется
|Мэр Еревана потребовал до конца года решить вопрос с тендером по строительству мусороперерабатывающего завода
|В Армении стартовал второй этап программы "Стань волонтером" - минюст РА
|Эдмон Марукян: Понимая, что мы находимся под постоянным прицелом двух мощных армий, мы позволяем себя обманывать, рассказывая сказки о взаимности
|Татоян представил в Комиссии США по международной религиозной свободе доклад касательно действий армянских властей в отношении ААЦ
|Это просто месть: арестованный по делу <о теракте и захвате власти> Артур Саркисян
|Арам I: Власти Армении должны опубликовать и подробно представить общественности вашингтонские документы
|В Армении почтили память героев Ошаканской битвы
|На Армению вновь надвигается жара - прогноз синоптиков
|<Как объявить премьер-министра недееспособным> - задается вопросом Зурабян
|Предстоятели 22 зарубежных епархий ААЦ призвали власти Армении освободить Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна
|В Тегеране призвали Армению устранить обеспокоенность Ирана в рамках мирного процесса между Баку и Ереваном
|Багаи: Иран следит за развитием событий на Кавказе "с открытыми глазами"
|Пашинян извинился за свой пост <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди>, но - с оговоркой
|Плановые отключения электроэнергии 18 августа
|Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана - Ларинджани
|Американский адвокат ответил на пост руководителя аппарата премьерминистра РА
|АНКА: Соглашение, игнорирующее геноцидную этническую чистку, совершённую Азербайджаном в Арцахе в 2023 году, не может служить основой для прочного и долгосрочного мира
|Политик: переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений
|Посольство предупреждает студентов из Армении: нарушение законов США может иметь серьёзные для вас последствия
|Игрок сборной Армении может перейти в английский клуб
|Депутат ГД: Главное, чтобы англосаксы не смогли создать точку напряженности в Закавказье, к которой они стремятся
|Эксперт: Нужно быть безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении
|Левон Аронян стал победителем турнира по молниеносным шахматам в Сент-Луисе
|Читать больше
|Пора <антиниколовскому полюсу> сформулировать видение восстановления поствоенной Армении, иначе - соседи сделают это за нас, по-своему: Ваге Ованнисян
|Реальность такова, что без практических и надёжных гарантий безопасности суверенитет Армении остаётся уязвимым - политолог
|Политик: переговоры Путина и Трампа могут стать новым началом для возможного изменения архитектуры международных отношений
|Эксперт: Нужно быть безнадежным неолибералом, чтобы поверить утверждениям о том, что "маршрут Трампа" значительно усилит безопасность Армении
|В Армении никто не высказывал мнения о том, что подписанный в Вашингтоне документ не является мирным договором - политолог
|Читать больше
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Глава САР: Запад не сможет обеспечить безопасность Армении и дать ей какие-либо гарантии
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global