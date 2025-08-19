Вторник, 19 Августа 2025 15:21

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас АраКчи подписали меморандум о политических консультациях между министерствами иностранных дел двух стран на 2025-2027 годы. Об этом сообщает МИД Армении.

Документ был подписан в рамках визита президента Ирана в Ереван.