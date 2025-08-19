Вторник, 19 Августа 2025 14:24

АрмИнфо. Иран всегда подчеркивал важность сохранения территориальной целостности Армении и никогда не приемлет нарушение суверенитета РА. Об этом заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан 19 августа в Ереване в ходе переговоров в расширенном составе

<Ваш визит служит еще одним свидетельством высокого уровня взаимодействия между нашими государствами и мы рады этому>, - заявил премьер Армении Никол Пашинян на старте переговоров.

По его словам, в ходе обсуждения в узком составе стороны уже успели обсудить достаточно обширный круг вопросов. <Рад констатировать, что, по моему впечатлению, уровень взаимного доверия по итогам этих обсуждений еще более укрепляется>, - сказал он.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил конструктивный характер обсуждений. Он выразил надежду на претворение в жизнь достигнутых договоренностей.

Президент ИРИ убежден, что исторические отношения между Ираном и Арменией должны быть продолжительными и последовательно развиваться.

<К счастью наши отношения развиваются по всем направлениям. Надеюсь, что удастся добиться большего развития по итогам этих обсуждений>, - заявил президент Ирана.