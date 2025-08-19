Вторник, 19 Августа 2025 14:10

АрмИнфо. После вчерашних заявлений премьер-министра РА Никола Пашиняна деятельность и миссия Музея - института геноцида армян стали бессмысленными и ненужными. Об этом говорится в открытом послании бывшего руководителя института Айка Демояна к руководству, учёному совету и членам Попечительского совета Музея-института Геноцида армян.

Как отметил историк, вчерашние заявления, а также обоснование результатов геноцида, сделало проводимую в институте работу безнравственной. "Сейчас у вас есть только одна возможность очистить себя от этой тяжкой характеристики: дать чёткую научную, правовую и моральную оценку бесчеловечным и антигосударственным формулировкам, озвученным во вчерашнем заявлении. Вчера Никол Пашинян открыто оправдывал лишение людей родины, что противоречит положениям Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой 9 декабря 1948 года. Вы промолчали и не дали оценку этнической чистке и геноциду, осуществлённым против армян Арцаха, в которых активно участвовали власти РА в лице Никола Пашиняна. Вы оставили без ответа заявления Никола Пашиняна и партии "Гражданский договор", в которых акцент делался на отрицании и оспаривании исторического факта Геноцида армян. Очевидно, что таким молчанием вы невольно стали соучастниками, обслуживая и оправдывая заявления и преступные действия Никола Пашиняна. Напомню, что тот же Никол Пашинян квалифицировал 44- дневную войну 2020 года и события сентября 2023 года как "геноцид", но вчерашние заявления были ничем иным, как неприкрытым служением этому самому геноциду и фиксацией его результатов. Считаю обязательным ответ Музея - интститута геноцида армян в формате публичного заявления", - говорится в послании Айка Демояна.

Напомним, что в ходе своего вчерашнего послания премьер-министр РА Никол Пашинян призвал забыть об Арцахе.