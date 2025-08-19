Вторник, 19 Августа 2025 12:27

АрмИнфо. Офис Почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге прекратил свою работу. Об этом говорится в сообщении в канале республики "Консульство в Екб" в WhatsApp.

"Дорогие граждане, в связи с приостановлением статуса Почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, мы вынуждены сообщить, что офис Почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге прекратил свою работу. На протяжении семи лет к нам обращались более 57 000 граждан", - говорится в сообщении.

Аналогичное объявление появилось и в telegram-канале "Армяне Челябинской области". В общинной организации сообщили, что офис прекратил свою работу после 7 лет успешного оказания помощи соотечественникам. Там рекомендовали по всем вопросам отныне обращаться в другие консульские учреждения Армении в России.

Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян был снят с должности в начале августа. Однако, еще в иле текущего года Спартакян сообщил, что вынужден уйти в отставку в связи со своей позицией по ситуации вокруг ААЦ.