Вторник, 19 Августа 2025 11:09

АрмИнфо. Исламская Республика Иран не потерпит изменений в геополитических границах региона. Об этом заявил глава иранской дипломатии Аббас Аракчи в интервью агентству ИРНА.

По его словам, этот вопрос обязательно будет обсуждаться в ходе визита президента в Армению. "Мы вновь озвучим нашу обеспокоенность, о которой, конечно, известно нашим армянским друзьям, и постараемся прийти к надёжному механизму в этом отношении", - добавил он.

Аракчи рассказал о ключевых темах предстоящих переговоров президента Ирана в Армении. Он отметил, что Тегеран выразил свою обеспокоенность по поводу нового транспортного маршрута, известного как "дорога мира

Трампа", который планируется построить через армянскую территорию для соединения Азербайджанской Республики с Нахиджеванской Автономной Республикой. Министр выразил надежду, что удастся прийти к надёжному механизму и в этом отношении.

Аракчи также подчеркнул важность традиционного и культурного сотрудничества между Ираном и Арменией. "Наши отношения с Арменией очень давние и тесные, и иранские компании участвуют в крупных проектах в этой стране", - сказал он, добавив, что "более 3000 студентов в Армении изучают персидский язык".

Касаясь региональных проблем, он заявил: "Наша главная обеспокоенность - это геополитические изменения: мы не приемлем изменение известных границ, их перемещение или ослабление суверенитета и территориальной целостности стран региона". Он сослался на официальное заявление между Арменией и Азербайджаном, в котором подтверждается "неизменность границ региона", "уважение к суверенитету и территориальной целостности" и "отсутствие намерения менять эти границы", но добавил, что Иран будет внимательно следить за этими событиями.

Отметим, что президент Ирана накануне прибыл с официальным визитом в Ереван. Вчера же он посетил Голубую мечеть в центре Еревана и совершил там намаз. А уже сегодня состоялась официальная церемония встречи иранского президента в резиденции главы Армении на Баграмяна 26.