АрмИнфо. Реальность такова, что без практических и надёжных гарантий безопасности суверенитет Армении остаётся уязвимым. Об этом в своем ютуб-канале отмечает политологт Сурен Суренянц, отвечая на статью общественного деятеля и дипломата Жирайра Липаритяна , высказавшего свое мнение на Вашингтонские договоренности.

"При всём уважении к научным и дипломатическим заслугам Жирайра Липаритяна, я всё же считаю необходимым ответить на его статью, опубликованную сегодня в "Аравот". Он представляет вашингтонские документы в излишне оптимистичном свете. Как бы это не прозвучало грубо, но складывается впечатление, что автор статьи - не выдающийся учёный, лоббист правительства. А теперь к делу. Липаритян пишет: "Азербайджан взял на себя обязательство признать принцип территориальной целостности Армении, основанный на Алма-Атинской декларации 1991 года; цель, к которой Ереван давно стремится".

Однако опыт показывает, что Азербайджан неоднократно нарушал положения той же декларации, вторгаясь на территорию Армении, захватывая высоты и шантажируя нашу страну силовыми методами. Если эти обязательства нарушались без последствий в прошлом, как мы можем ссылаться на тот же документ сегодня как на надёжную гарантию?", - задает вопрос Суренянц.

Коснулся он и вопроса о конституционных поправках, о чем Липаритян указывает на возможную искреннюю обеспокоенность Баку. "Но это не "искренняя обеспокоенность", а инструмент открытого давления, с помощью которого Баку пытается поставить внутреннее законодательство Армении на службу своим интересам. Конституция Армении не может быть предметом прихотей Азербайджана. Липаритян утверждает, что эти документы позволяют армянам "немного вздохнуть свободнее". Но что это за "спокойствие", если в документах обходят стороной вопросы освобождения заключённых, делимитации/демаркации, защиты армянского культурного наследия и реальных механизмов безопасности. Игнорирование этих вопросов не приносит спокойствия, а, напротив, усугубляет неопределённость. В разделе, посвящённом оппозиции, Липаритян пишет, что она действует "из неправильных побуждений" (конечно, у меня тоже есть сомнения по поводу высказываний некоторых оппозиционеров, но общая оценка Липаритяна резка и несправедлива). ? Именно агрессивная риторика Азербайджана и постоянно выдвигаемые новые требования формируют опасения оппозиции. Их игнорирование - это не только политическая несправедливость, но и ослабление позиции Армении в вопросе самообороны. Наконец, Липаритян признаётся: "Даже при самых благоприятных обстоятельствах гарантии США остаются нестабильными". Даже если автор утверждает, что американские гарантии нестабильны, какова реальная основа безопасности Армении? Если Вашингтон не готов обеспечить свои обязательства силой или политическими рычагами, а Россия, по мнению автора, уже доказала свою ненадёжность, то кто и как обеспечит нашу территориальную целостность? Обратим внимание, что Липаритян, вслед за многими армянскими аналитиками, похоже, сравнивает несовершенную российскую систему безопасности с неким идеальным государством, а не с полным отсутствием этой несовершенной системы. Однако именно это некорректное сравнение создаёт в общественном дискурсе иллюзию, что Россия просто "проваливается", в то время как реальность такова, что на её месте ничего не появится. А когда ничего нет, опасность выше любого несовершенства. Таким образом, статья Липаритяна построена на чрезмерно оптимистичных предположениях. Между тем, реальность такова, что без практических и надёжных гарантий безопасности суверенитет Армении остаётся уязвимым", - считает Сурен Суренянц.