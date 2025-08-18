Понедельник, 18 Августа 2025 19:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые предстоящие территориальные уступки Азербайджану, и призвал забыть об Арцахе.

Так, в ходе своего получасового обращения, Пашинян попытался рассказать как прекрасен документ, который он заключил в Вашингтоне и сколько прекрасного он сулит армянскому народу. Он заверил, что Армения, парафировав мирный договор с Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне, установила мир на Южном Кавказе. С его слов, это теперь совершено новый Южный Кавказ, а армянский народ никогда не знавший, что значит мир, теперь сможет им воочию насладиться.

Далее, вновь детально представляя уже опубликованные пункты этого документа, он перешел к поднимаемым в армянском обществе вопросам, в том числе и касательно возвращения суверенных территорий Армении, оккупированных вражеской стороной в 2021-2023 годах. И говоря о возвращении свыше 200 кв. км оккупированных суверенных армянских территорий, Пашинян прировнял факт их возвращения Армении, с передачей так называемых азербайджанских анклавов Баку, однако ни слова не сказал про армянские территории, оккупированные азербайджанской стороной в начале 90-ых прошлого столетия.

"Эта реальность должна быть решена в процессе демаркации. Но логика мира, новая логика, заключается в том, что, когда мы говорим о суверенных территориях Республики Армения, находящихся под контролем Азербайджана, мы должны также сказать, что есть суверенные территории Азербайджана, находящиеся под нашим контролем, и этот взаимный вопрос должен быть решён в процессе разграничения", - сказал Пашинян.

Далее он попытался оправдать тот факт, что в этом документе нет ни слова про армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, заверив, что его там нет, поскольку они стремятся освободить этих людей раньше, чем будет подписан мирный договор.

Затем армянский премьер коснулся нагорно-карабахского конфликта и заявил, что он ранее с трибуны парламента заявлял, что Армении не следует продолжать карабахское движение, и он будет вести политику исходя из этой логики, а тех кто не согласен с этим, пусть совершат революцию.

"Народ, то есть вы, уважаемые граждане, не совершил революцию, потому что вы, как и я, понимали, что мир невозможен без закрытия карабахского вопроса, что карабахский вопрос фактически был просто использован определёнными силами как инструмент, чтобы помешать Армении обрести независимость, суверенитет, становление и развитие государственности", - сказал Пашинян.

Глава армянского правительства также назвал нереалистичным идею о возвращении арцахских беженцев в Нагорный Карабах. "И вообще, я считаю двустороннее обсуждение темы возвращения людей, ставших беженцами с начала конфликта между Арменией и Азербайджане, опасным фактором, наносящим ущерб установившемуся миру между Арменией и Азербайджаном.

Попытки двустороннего обсуждения этих тем не принесут пользы самим беженцам, а станут новым источником напряженности между государствами. Я также поделился этим пониманием с официальным Баку. И отмечу, что да, это опасная и вредная тема для нового мира.

На мой взгляд, все те, кто не согласен с этой стратегией, волей-неволей оказываются втянутыми в логику возобновления конфликта. Наше понимание будущего наших соотечественников, вынужденных покинуть Карабах, заключается в следующем: они должны обосноваться в Республике Армения при нашей поддержке и поддержке международного сообщества и жить, творить и обосноваться здесь как полноправные граждане Республики Армения", - заявил Пашинян.